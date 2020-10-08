banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
kapalı
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1153
ALTIN
481.307
DOLAR
7.8996
STERLİN
10.2461
EURO
9.2948
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Too late Kudret Özersay
Too late Kudret Özersay
banner376

Danimarka’da Sosyal Liberal Parti'de cinsel taciz skandalı

Danimarka’da Sosyal Liberal Parti lideri Morten Östergaard, partisinden bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle başkanlıktan ayrıldı.

08 Ekim 2020 Perşembe 09:34
Danimarka’da Sosyal Liberal Parti'de cinsel taciz skandalı
banner337
banner351

Danimarka’da azınlık hükümeti Sosyal Demokrat Partinin, parlamentodaki oylamalarda çoğunluğu sağlamasında destek veren partiler arasında yer alan Sosyal Liberal Partinin (Radikale Venstre) lideri Morten Östergaard, Radikale Venstre üyesi Lotte Rod’a cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ederek parti başkanlığını bıraktı.
Bir basın açıklaması yapan Östergaard, yaklaşık 10 yıl önce yaşanan bir olayda, Lotte Rod’un beyan ettiği cinsel tacizi kendisinin yaptığını itiraf ederek, partisinin güvenini yitirdiği için parti liderliğinden istifa ettiğini bildirdi. 
Parti grubunda yapılan yaklaşık 7 saatlik toplantıda eski Dışişleri Bakanı Martin Lidegaard ile Başkan Yardımcısı Sofie Carsten Nielsen arasında yapılan oylamada Sosyal Liberal Parti başkanlığına Sofie Carsten Nielsen seçildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

banner341
Sosyal Liberal Partili milletvekili Lotte Rod, 16 Eylül’de sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamada, partinin gençlik kollarında ve partide birkaç defa cinsel tacize uğradığını duyurmuştu.
Rod, kendi isteği dışında bacağının üst kısmına elini koyan partidaşlarının elini çekmek zorunda kaldığını vurgulamıştı. Danimarka’da geçen ay 322 kadın siyasetçi ülkede kadın politikacıların da cinsel tacize maruz kaldığı yönünde bir bildiriye imza koymuştu.

 

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2020 09:48
Anahtar Kelimeler:
Morten ÖstergaardDanimarka Sosyal Liberal Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da Delta kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi
Meksika'da Delta kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi
Kovid-19, 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir
Kovid-19, 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyebilir
Fransa'da İslam karşıtlığı
Fransa'da İslam karşıtlığı
Trump: "Bu hastalık bana tanrının bir lütfu"
Trump: "Bu hastalık bana tanrının bir lütfu"
Kanada'da plastik atıklara karşı önemli adım
Kanada'da plastik atıklara karşı önemli adım
Facebook'tan ABD'ye yönelik siyasi reklam kararı
Facebook'tan ABD'ye yönelik siyasi reklam kararı
Rusya'da askeri depoda yangın ve patlama
Rusya'da askeri depoda yangın ve patlama
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
George Floyd'un ölümüne sebep olan polis cezaevinden çıktı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
En Zengin Amerikalılar Kovid-19 Krizindeki Kayıplarının Çoğunu Geri Kazandı
En Zengin Amerikalılar Kovid-19 Krizindeki Kayıplarının Çoğunu Geri Kazandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim