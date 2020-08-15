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Danimarka\'da Toplu Taşıma Araçlarında Maske Zorunluluğu Getirildi

Kopenhag, 15 Ağustos 20 : Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:35
Danimarka\'da Toplu Taşıma Araçlarında Maske Zorunluluğu Getirildi
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Kopenhag, 15 Ağustos 20 : Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.
Frederiksen, Başbakanlıkta Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, Sağlık İdaresi Direktörü Sören Broström ve Devlet Serum Enstitüsü Daire Başkanı Tyra Grove Krause ile düzenlediği basın toplantısında, 22 Ağustos’tan itibaren toplu taşıma araçlarında maske takmanın zorunlu hale geldiğini belirtti.
Frederiksen, maske kuralının 22 Ağustos’ta yürürlüğe girecek olmasına karşın, halka şimdiden maske takmaları tavsiyesinde bulundu.  
Frederiksen, maske zorunluluğuna gerekçe olarak ülkede Kovid-19 vakalarının artış göstermesini gösterdi.

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Maske zorunluluğu, otobüs, tren, metro, ticari taksi, vapur, arabalı vapur, tramvaylarda geçerli olacak, hamileler ile 12 yaşından küçükleri kapsamayacak.
Yaklaşık 5,8 milyon nüfuslu Danimarka’da 1 milyon 357 bin 855 bin kişiye Kovid-19 testi yapıldı,15 bin 379 kişide Kovid-19 tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 216 kişi virüsü yendi.
(AA/ÖZ/HA)
 

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