banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95239
ALTIN
234.354
DOLAR
5.6369
STERLİN
7.4206
EURO
6.3344
KKTC’den Almanya’ya umut eli
KKTC’DEN ALMANYA’YA UMUT ELİ
Ders alan yok
DERS ALAN YOK
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
banner307
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

Danimarka parlamentosunda “çocuk“ yasağı

Danimarka parlamentosunda “çocuk“ yasağı

04 Nisan 2019 Perşembe 06:25
Danimarka parlamentosunda “çocuk“ yasağı

Danimarka Parlamentosu Başkanlık Divanı, aldığı kararla Parlamentoya çocukla gelinmesini yasakladı.

Danimarka Parlamento Başkanı Pia Kjaersgaard, Başkanlık Divanında alınan karar ile milletvekillerinin Parlamento Salonu'na çocukla gelmesinin yasaklandığını söyledi.Divanda, Parlamento Başkanı dahil 5 üyenin oyuna sunulan kararın, oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Daha önce Danimarka Parlamentosuna çocukla gelinmesi konusunda bir kural bulunmadığı kaydedildi.Geçen ay parlamentodaki toplantıya bebeğiyle gelen Muhafazakar Partili Mette Abildsgaard, Parlamento Başkanı Kjaersgaard tarafından uyarılmış ve bebeğin dışarıya çıkarılması istenmişti..

Son Güncelleme: 04.04.2019 09:28
Anahtar Kelimeler:
Danimarka Parlamentosu çocuk Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nissan eski CEO'su Ghosn yeniden gözaltına alındı
Nissan eski CEO'su Ghosn yeniden gözaltına alındı
Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak
Yeni Zelanda’da camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak
Kerkük'te nehir suyu seviyesinin yükselmesi tehdit oluşturuyor
Kerkük'te nehir suyu seviyesinin yükselmesi tehdit oluşturuyor
Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'
Kötü beslenme alışkanlıkları 'ömrü kısaltıyor'
Fildişi Sahili'nde senato, seçimlerden bir yıl sonra tamamlandı
Fildişi Sahili'nde senato, seçimlerden bir yıl sonra tamamlandı
Burkina Faso'da şiddet olayları: 62 ölü
Burkina Faso'da şiddet olayları: 62 ölü
Almanya terör örgütleri için çatışanları vatandaşlıktan çıkaracak
Almanya terör örgütleri için çatışanları vatandaşlıktan çıkaracak
ABD'de kongreye Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisi
ABD'de kongreye Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisi
Facebook'taki milyonlarca kayıt, Amazon'un sunucularında yer aldı
Facebook'taki milyonlarca kayıt, Amazon'un sunucularında yer aldı
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Ortagus oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni sözcüsü Ortagus oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim