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Dağ aslanını boğarak öldüren Kauffman yaşadıklarını anlattı

Dağ aslanını boğarak öldüren Kauffman yaşadıklarını anlattı

17 Şubat 2019 Pazar 08:08
Dağ aslanını boğarak öldüren Kauffman yaşadıklarını anlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nde saldırısına uğradığı bir dağ aslanını boğarak öldüren Travis Kauffman yaşadıklarını anlattı.

Kaufmann'ın, saldırgan olduğu bilinen dağ aslanının doğal ortamına gerekli önlemleri almadan çıkması ve kendi canı için hayvanı öldürmek zorunda kalması sosyal medyada tartışmalara da neden oldu.

Kolorado eyaletindeki Fort Collins şehrinde, 4 Şubat'ta koşuya çıkan 31 yaşındaki Kauffman, önce ağaçlar arasında bir hışırtı duyduğunun ardından aralarında 3 metre mesafe olan aslanla yüz yüze geldiğini aktardı.

Aslanı görür görmez ellerini havaya kaldırarak, hayvanı korkutup kaçırtmak için bağırdığını söyleyen Kauffman, dağ aslanın yüzüne saldırdığını belirtti.

Kauffman'ın anlattıklarına göre yüzünü korumak isterken dağ aslanı sol bileğini kaparak adamı tırmalamaya başladı.

"Taşla vurmam dağ aslanını durdurmadı"
Aslanı kendinden uzaklaştırmak için çabaladığını aktaran Kauffman, yokuş aşağı boğuşarak yuvarlandıklarını söyledi.

Genç adam kendisinin 1,77 cm ve 68 kilogram olduğunu aslanın ise tahminen 23 kg civarında olduğunu ifade etti.

Aslanı yere yıkmayı başardıktan sonra arka ayaklarını zaptettiğini, o sırada bulduğu odun parçalarıyla da hayvanın boğazına dayandığını söyleyen Kauffman'ın anlattıklarına göre bulduğu bir taşla hayvana vurması da aslanı durdurmadı .

Kauffman düzenlediği basın toplantısında boğuşmanın sonunda dağ aslanını elleriyle boğarak öldürdüğünü serin kanlılıkla anlattı.

Kauffman koşuculara "vahşi ortamı hayvanlarla paylaştığınızı unutmayın" uyarısında bulundu.

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