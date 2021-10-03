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Cumbre Vieja yanardağında patlamalar artıyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın yol açtığı hava kirliliği nedeniyle bölgedeki 3 bin 500 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

03 Ekim 2021 Pazar 08:29
Cumbre Vieja yanardağında patlamalar artıyor

Kanarya Adaları Özerk Yönetim Hükümeti, COVID-19 salgınında son iki yıldır zaman zaman belirli bölgeler için aldığı sokağa çıkma kısıtlaması kararını bu kez yanardağdan çıkan gazlar nedeniyle aldı.

Cumbre Vieja'da son iki gündür patlamaların şiddetinin artması, lavların püskürdüğü ağızlara 2 yenisinin daha eklenmesi ve rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle yanardağ çevresinde bulunan ancak bu zamana kadar tahliye edilmeyen 4 yerleşim yerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

"3 bin 500 kişinin evde kalması" kararı

Bölgede halihazırda 6 bin 200 kişi evlerinden tahliye edilirken hava kirliliği gerekçesiyle 3 bin 500 kişinin evde kalmasına karar verildi.

Halktan kapı ve pencerelerini kapalı tutması, klima çalıştırmaması, dışarıdaki havayı içeri alacak tüm sistemleri devre dışı bırakması istendi.

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Yanardağ çevresinde arabayla seyahat etmenin de güvenli olmadığı, zorunlu ihtiyaçlar dışında evden dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

Yanardağ çevresinde depremler sürüyor

Diğer yandan volkanoloji uzmanları, 80 milyon metreküpten fazla lav püskürten yanardağdan çıkan küllerin 3 bin 200 hektardan fazla alanı kapladığını açıkladı.

Yanardağ çevresinde küçük şiddetli depremler bugün de devam etti.

La Palma'da 50 yıl aradan sonra aktif olan ilk yanardağ Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 700 hektardan fazla alanı kaplarken, bu zamana kadar 31 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan binden fazla eve zarar verdi.

Lavlar, 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda ise 27 hektarlık alanı doldurup, denizde ilerlemeye devam ederek 30 metre derinliğe kadar ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumbre Vieja Yanardağı
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