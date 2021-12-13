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Cumbre Vieja tarihe geçti: Yaklaşık 3 bin ev kül oldu

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gündür aktif olan Cumbre Vieja, "Ada tarihinde şimdiye kadar en uzun süre aktif kalan yanardağ" oldu. Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan ve 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan Cumbre Vieja'nın ada ekonomisine verdiği zarar 840 milyon euroyu geçti. Uzmanlar, volkanın yıl sonuna kadar sönebileceğini söylüyor.

13 Aralık 2021 Pazartesi 09:10
Cumbre Vieja tarihe geçti: Yaklaşık 3 bin ev kül oldu

La Palma'da 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja, 1585'te 84 gün aktif kalan Tehuya Yanardağı'nı geçerek Ada'da en uzun süre aktif kalan volkan oldu.

YAKLAŞIK 3 BİN BİNAYI KÜL ETTİ

Avrupa Birliği'nin uydu gözlemevi programı Cobernicus'un verilerine göre, Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü küller, 85 günde çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıkarken, 150 binada ise kısmi hasar bıraktı.

Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, şimdiye kadar 28 bin olimpik havuzu tamamen dolduracak oranda toplamda 94 milyon metreküpten fazla lav püskürttü.

Lavlar yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplarken, denize dökülen alanda da 48 hektarlık bir delta oluşturdu.

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VERDİĞİ ZARAR 840 MİLYON EUROYU GEÇTİ

Bölgede 6 bine yakın kişinin evlerini tahliye etmesine neden olan volkanın Ada ekonomisine verdiği zarar 840 milyon euroyu geçti.

Uzmanlar, volkanın yıl sonuna kadar sönebileceği tahmininde bulunuyor.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan "Cumbre Vieja" ile adlandırılıyor.

Volkanik özelliği bulunan Kanarya Adaları grubunda şimdiye kadar en uzun süre aktif kalan yanardağ, 18. yüzyılda 6 yıla yakın aktif kalan Lanzarote Adası'ndaki Timanfaya olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumbre Vieja
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