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Cumbre Vieja'da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 36,5 kilometre uzunlukta toplam 431 hektarlık alanı kapladı.

08 Ekim 2021 Cuma 09:50
Cumbre Vieja'da lavlar 431 hektarlık alanı kapladı

La Palma'da 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk yanardağ olan Cumbre Vieja'nın bölgeye verdiği zarar, her geçen gün artıyor.

Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti ve Volkanoloji Enstitüsü'nden verilen bilgilerde, lavların kapladığı alanın 1,25 kilometrelik genişlikle ve 36,5 kilometre uzunlukla toplamda 431 hektara ulaştığı açıklandı.

Gaz ve kül bulutunun yüksekliği 3 bin 200 metreye yükseldi

Bölgede 800'den fazla evi yakıp kül eden lavların dışında yanardağdan çıkan küllerin de bin hektardan fazla tarım alanını etkilediği belirtiliyor.

Adada 28 Eylül'den bu yana Atlas Okyanusu'na dökülen lavlar denizde 38 hektarlık delta oluştururken, uzmanlar bunun daha fazla büyümesinin öngörülmediğini açıkladı.

Yanardağda mevcut durumda gaz ve kül bulutunun yüksekliğinin 3 bin 200 metreye ulaştığı, kükürt dioksit emisyonunun günde 13 bin 100 ton, karbondioksit yayılımının da bin 596 ton olduğu bilgisi paylaşıldı.

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34 uçuş iptal edildi

Bölgede rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle La Palma Havaalanı'nın bir kez daha kapatılarak, bugün planlanan 34 uçuşun iptal edildiği kaydedildi.

Diğer yandan depremlerin devam ettiği adada, volkanın faaliyete geçmesinden bu yana en şiddetli deprem bugün tespit edildi.

La Palma'da son 24 saatte 60'tan fazla deprem oldu, bunlardan yerel saat ile 12.17'de olanı, 35 kilometre derinlikte ve Richter ölçeğiyle 4,3 şiddetinde tespit edildi.

Patlamaların ve lav akışının bitmesi öngörülmüyor

Bölgede halen 6 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda yaşamaya devam ederken, toplanan bağışların 7 milyon euroyu bulduğu belirtildi.

Yanardağ çevresinde hava kirliliği sorununun sürmesinden dolayı özellikle solunum problemi olanlara evlerinden dışarıya çıkmamaları, çıkanların ise FFP tipi maske takmaları tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, Cumbre Vieja'nın stabil bir duruma geçmesine rağmen patlamaların ve lav akışının bitmesinin kısa ve orta vadede öngörülmediğini söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumbre Vieja
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