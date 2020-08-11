Cüce Gezegen Ceres'te yaşam belirtisi

Pazartesi günü Nature Astronomy, Nature Geoscience ve Nature Communications dergilerinde yayımlanan yedi çalışmada, bilim insanları bu gezegenin yüzeyinin altında Dünya’da olduğu gibi bol miktarda tuzlu su olabileceğini ileri sürdü.

ABD'deki California Teknoloji Enstitüsü'nden Carol Raymond, kraterin altında tuzlu su rezervuarların saklandığını ifade etti.

İtalya'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nden Maria Cristina De Sanctis ise, Occator kraterinin en büyük parlak alanında hidratlanmış sodyum klorürün tespit edildiğini söyledi. De Sanctis, "Bu sonuçlar gezegenin yüzeyinin altında sıvı halde su olduğunu, ve Ceres'in Satürn ile Jüpiter'in bazı uyduları gibi bir tür "okyanus dünyası" olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

De Sanctis AFP'ye verdiği demeçte, "Yaşamın ortaya çıkması için bu minerallerin olması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden bu keşif son derece önemli" diye konuştu.



Ceres ilk olarak 1 Ocak 1801’de İtalyan gökbilimci Giuseppe Piazzi tarafından keşfedilmişti. Piazzi gördüğü cismi önce kuyruklu yıldız sanmış, daha sonra yaklaşık 4 yıllık bir dönüş periyodu olan dev bir asteroit olduğu anlaşılmıştı. Asteroitler arasında ilk keşfedilen olduğu için "1 numara" ile adlandırıldı. Aynı zamanda 50 yıl boyunca da 8. gezegen olarak sınıflandırıldı.Gözlemler sonucunda şeklinin düşük yerçekimine sahip diğer asteroidler gibi düzensiz değil de küresel olduğu ortaya çıktı. Yüzeyinin su buzu ve karbonat, kil gibi çeşitli hidratlı minerallerden oluştuğu tahmin ediliyor. Yüzeyinin altında sıvı sudan oluşan bir okyanus olma ihtimali bulunan Ceres’in yüzey sıcaklığının yaklaşık eksi 38 derece olduğu sanılıyor.