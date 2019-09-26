CTCA 2019 En İyi Toplum Aktivisti Ödülü’nü kazananları halk belirleyecek

Halk oylaması ile İngiltere’deki Başarılı Kıbrıslı Türkler’e Ödül verilecek Britanya’daki Kıbrıs Türk toplumu, biri erkek biri kadın olmak üzere, iki kazananı toplam altı aday arasından belirleyecek ve oylarını CTCAUK.com üzerinden kullanabilecek. Kazananlar 12 Ekim Cumartesi akşamı Turkish Bank sponsorluğunda düzenlenecek olan CTCA Gala ve Ödül Töreni’nde açıklanacak.

CTCA Başkanı Leyla Kemal

CTCA Başkanı Leyla Kemal halk oylamasını başlatırken, destekleri için Kuzey Kıbrıs’ın en eski bankasına teşekkür etti: “Ödül Töreni ve Halk Oylaması, toplumumuz için mükemmel aktiviteler ama hazırlıkları büyük emek ve bütçe istiyor. Bu yılki etkinliğimize sponsor olduğu için Türk Bankası’n minnettarız. Türk Bankası Londra’daki altı şubesiyle, toplumumuzun en bilinir ve başarılı markalarından birisi.” ‘Halkın Seçimi: En İyi Toplum Aktivisti’ ödülü yeni bir CTCA kategorisi. Bu sene ilk kez verilecek olan ödül, yaptıkları gönüllü veya profesyonel çalışmalar ile Britanya’daki Kıbrıslı Türkler ve/ya daha geniş kitleler için önemli siyasi veya toplumsal değişiklikler gerçekleştirmiş kişilere verilecek.

CTCA, üye derneklerine bu kategoride aday göstermeleri için daha önce çağrıda bulunmuştu

Dikkatle incelendikten sonra hazırlanan aday listesi için, bu ödülü fazlasıyla hak eden isimler belirlendi.

Aralarından sadece iki kişiyi seçmek zor olduğu için CTCA bu kararı halka bıraktı.

İki kadın aday:

İlkay İsa, Belediye Meclis Üyesi (Cllr)

Belediye Meclis Üyesi (Cllr) İlkay İsa, İngiltere Kıbrıs Türk toplumu ve Conservative Party arasında üst düzey temaslar kuran siyasi bir aktivist. İsa’nın lobi çalışmaları, kendi bölge milletvekili olan, Conservative Party geçmiş lideri Iain Duncan Smith’in direkt uçuşlar için çağrı yapmasını ve, dönemin Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Ulaştırma Bakanı Chris Grayling ile Ercan hakkında toplantılar ayarlanmasını sağladı.

Baroness Meral Hussein-Ece, Britanya 'da Parlamento’daki tek Türk

Baroness Meral Hussein-Ece, OBE, Britanyalı Türk toplumunun en üst düzey siyasi temsilcisi ve şu anda Parlamento’daki tek Türk. Britanyalı Türkler için en büyük mezarlık olan, özel işletmeye sahip Tottenham Park Cemetery’deki tehlikeli koşullara karşı düzenlenen kampanyada büyük rol oynadı ve büyük düzeltmeler yapılmasını sağladı.

Cemal Ezel, Change Please kahve standı zinciri kurucusu

Cemal Ezel, kurucusu olduğu Change Please kahve standı zinciri ile evsizlik problemin ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bu sosyal girişim evsizlere baristalık eğitimi vererek iş, maaş, ev, banka hesabı ve terapi imkanı sağlıyor ve onları hayata yeniden kazandırıyor. İşletme bugüne kadar 40’tan fazla kişiye istihdam sağladı.

Ersu Ekrem, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) Başkanı

Ersu Ekrem, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) Başkanı ve toplumun en azimli lobicilerinden. KKTC için sayısız çalışmalar yapan Ekrem, sık sık politikacılara yazıyor. Ayrıca Kıbrıs Sorunu ile ilgili etkinliklere katılarak, önyargılı olan ve yanlış bilgilendirme yapan konuşmacılara meydan okuyor.

Fevzi Hussein, sendikacı, toplum aktivisti

Fevzi Hussein, bir sendikacı, toplum aktivisti ve mülteci hakları savunucusu. 2014’ten bu yana Calais ve Dunkirk’e 10 yardım kampanyası düzenledi. Ayrıca, bu bölgelere yaptığı seyahatleri ve tanıştığı mültecilerin hikayelerini kaydederek konuyla ilgili farkındalık yaratmak içi kullanıyor.

Kıbrıs İslam Derneği’nin kurucusu Husayn Hashim El Bakayi Husayn Hashim

El Bakayi, veya halkın bildiği ismiyle Hüseyin Hoca, Kıbrıs İslam Derneği’nin kurucusu ve 29 yıldır Britanya’daki Kıbrıslı Türklere ruhani rehberlik ve destek veriyor. Bunun yanısıra, bağış kampanyaları düzenleyerek dünyanın farklı yerlerindeki binlerce insana yardım ulaştırıyor. Herkesin biri kadın, biri erkek olmak üzere iki adaya oy verme hakkı var.

En çok oyu alan iki kişi bu yılın En İyi Toplum Aktivisti Ödülü’nü kazanacak. Oylama 5 Ekim 2019’da, gece yarısı sona erecek. Adaylar hakkında daha fazla bilgi almak ve oy vermek için CTCA websitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.ctcauk.com/ctca-peoplesactivists-nominations/ Dileyen herkes CTCA Gala ve Ödül Töreni’ne katılabilir. Gecenin biletleri £65 ve bilete ödül törenine giriş, üç çeşit yemek, şarap ve alkolsüz içecekler dahil.

Biletler Eventbrite‘dan (https://ctca2019gala.eventbrite.co.uk) ve Londra’nın farklı noktalarında CTCA üyelerinden (07496 267 033 / 07949 785 037) temin edilebilir.

Bilet satışları 30 Eylül Pazartesi günü saat 12:00’de sona erecek. SON/ CTCA UK Hakkında, www.ctcauk.com 1983’te kurulan CTCA, Britanya’daki Kıbrıslı Türk toplumu için en büyük çatı kuruluştur. Britanya’ya göçlerinin 100. Yılını 2017’de geride bırakan 300.000 Kıbrıslı Türk’e ulusal düzeyde temsilcilik yapmayı hedeflemektedir. Gönüllülük esasına dayanan CTCA, üye dernekleriyle beraber Kıbrıs Türk kültürü ve mirasını tanıtmaktan, Kuzey Kıbrıs ve İngiltere arasındaki köprüleri güçlendirmeye ve doğrudan uçuşlar gibi toplumu yakından ilgilendiren konularda İngiliz hükümeti ile lobi yapmaya kadar birçok alanda önemli rol oynamaktadır.

Ayrıca Türk okullarını birbirlerine bağlayan İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’nun kuruluşuna öncülük etmiştir ve Konsorsiyum ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Türk Bankası Hakkında, www.turkishbank.co.uk 1901’de Kuzey Kıbrıs’ta kurulan Türk Bankası bugün Türkiye, KKTC ve İngiltere olmak üzere üç ülkede toplam 40 şubeye sahiptir. Bankanın İngiltere’deki varlığı 1974’te Londra’da başlamıştır. Günümüzde, genel merkezinin bulunduğu Borough High Street’teki ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı Harringay, Dalston, Edmonton, Palmers Green ve Lewisham’daki toplam altı şubesi ile topluma hizmet vermektedir.