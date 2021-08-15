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Covid: BioNTech CEO'su Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi

15 Ağustos 2021 Pazar 16:52
Covid: BioNTech CEO'su Şahin, aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu söyledi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, mevcut aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu ve herhangi bir güncellemeye şimdilik ihtiyaç duyulmadığını söyledi. Öte yandan şirket tarafından yayımlanan güncel raporda da, üçüncü doz aşının en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı belirtildi.

Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada Şahin, "Önümüzdeki 6-12 ay içerisinde aşının güncellemesini gerektirecek başka varyantların ortaya çıkması çok olası. Ancak şu an böyle bir şey gerekmiyor" diye konuştu.

Şahin, şu anda aşıyı güncellemeye ilişkin verecekleri bir kararın, yeni bir varyantın baskın olmaya başlamasıyla 3-6 ay içerisinde yanlış çıkma ihtimaline değinerek, "Bu yüzden, değişiklik kararının zamanı da uygun olmalı" dedi.

BioNTech'in internet sitesinde mevcut aşıya dair yayımlanan güncel raporda ise üçüncü doz aşının Delta dahil olmak üzere tüm varyantlara karşı en yüksek koruyucu etkinliği sağladığı belirtildi.

Ancak şirket, üçüncü doza ilişkin yapılan analizlerin kesin sonuçlarını gelecek haftalarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunmayı planladıklarını da duyurdu.

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