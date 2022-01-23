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COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti

Dünyaca ünlü Rio Karnavalı artan COVID-19 vakaları nedeniyle Nisan'a ertelendi.

23 Ocak 2022 Pazar 09:20
COVID-19 vakalarındaki artış ünlü karnavalı erteletti

Brezilya'da şubatın son haftası yapılması planlanan dünyaca ünlü Rio Karnavalı, ülkede artan COVID-19 vakaları nedeniyle nisan sonuna ertelendi.

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Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes ile Sao Paulo'daki mevkidaşı Ricardo Nunes arasında yapılan görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Karnaval'ın şubatın son haftasında yapılması planlanan geçit törenlerinin, 21 Nisan'a ertelendiği belirtildi.

1929'dan bu yana her yıl Rio sokaklarını renklendiren Karnaval, her sene Katolik Hristiyanların Paskalya Orucu öncesinde gerçekleştiriliyordu.

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