banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Ücretsiz test dönemi sona erdi
Uyanık işverenler!
Uyanık işverenler!
110'u yerel 137 pozitif vaka
110'u yerel 137 pozitif vaka
Saner: “Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi“
“Kirlilik Suriye’ye doğru yöneldi”
banner376
Flaş Haber
110'u yerel 137 pozitif vaka
Kapat

Covid-19'un yeni varyantı “c.1.2“ nadir görülüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bu yılın mayıs ayında tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "C.1.2" varyantının, görülme sıklığının düşük olduğu bildirildi.

01 Eylül 2021 Çarşamba 09:45
Covid-19'un yeni varyantı “c.1.2“ nadir görülüyor

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan açıklamada, "C.1.2" varyantının temmuz ayından beri hızlı bir yükseliş kaydetmesine rağmen, bu varyantın ülkede tespit edilen toplam vakalar içinde görülme oranının henüz yüzde 3'ten az olduğu belirtildi.
Açıklamada, 2021'in ağustos ayı itibariyle Kovid-19'un Delta varyantının, Güney Afrika'da ve dünya genelinde hala en baskın varyant olma özelliğini sürdürdüğü kaydedildi.
Güney Afrika'nın tüm eyaletlerinde görülen "C.1.2" varyantına, şimdiye kadar Afrika, Okyanusya, Asya ve Avrupa'da da rastlandı.
Daha önce Güney Afrika'da ortaya çıkan "C.1." varyantının mutasyona uğraması sonucu ortaya çıkan "C.1.2", henüz Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "endişe verici" varyant olarak tanımlanmadı.
Dünyayı etkisi altına alan diğer baskın varyantlarla benzer temel özelliklere sahip olduğu tespit edilen yeni varyanta ilişkin araştırmalar devam ediyor.


Güney Afrika'da Kovid-19 vakaları düşüş gösteriyor

banner341
Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü Güney Afrika'da, son günlerde vaka sayılarındaki düşüş dikkati çekiyor.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının ülkede üçüncü dalgasına girdiği haziranın ilk haftasından bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.
Son 24 saatte 5 bin 644 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 770 bin 575 olarak kayda geçti.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti, vefat sayısı 81 bin 830'a yükseldi.

 

banner360
Son Güncelleme: 01.09.2021 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 16 ölü
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 16 ölü
Dünya genelinde covid-19 salgınında son gelişmeler
Dünya genelinde covid-19 salgınında son gelişmeler
BM'den Taliban'a çağrı
BM'den Taliban'a çağrı
Guterres'ten insani felaket kapıda uyarısı
Guterres'ten insani felaket kapıda uyarısı
DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz
DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz
Taliban, Afganların ülke dışına seyahat etmesine izin verecek
Taliban, Afganların ülke dışına seyahat etmesine izin verecek
Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama: 6 can kaybı!
Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama: 6 can kaybı!
Ida kasırgası ABD'nin Güney kıyılarına ulaştı
Ida kasırgası ABD'nin Güney kıyılarına ulaştı
Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum
Dünyanın koronavirüs tablosunda son durum
Dünya'nın en kuzeyindeki ada "tesadüfen" bulundu
Dünya'nın en kuzeyindeki ada "tesadüfen" bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim