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COVID-19 HPV aşılamalarını erteletti

İngiltere'de sağlık personelleri COVID-19 aşısı ile meşgul olduğu için gençlere yapılması planlanan hayat kurtarıcı HPV dozları ertelendi.

07 Kasım 2021 Pazar 09:00
COVID-19 HPV aşılamalarını erteletti

Rahim ağzı kanseri (Human Papilloma) virüsü aşısı, rahim ağzı kanseri vakasını neredeyse yüzde 90 oranında azaltıyor.

İngiltere'de sağlık hizmeti veren personelin COVID-19 aşılarını yapmakla meşgul olması nedeniyle gençler için hayat kurtaran HPV aşıları ertelendi.

Bu dönem yüzelerce öğrenciye HPV aşısının ilk dozu yapılacaktı.

Aşıların ertelenmesi ülkede büyük tepkiye yol açtı. 

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Başka kanserlere karşı da koruyucu

Rahim ağzı kanseri, penis kanseri ve bazı ağız ve gırtlak kanserleri gibi HPV'nin neden olduğu kanserlere karşı aşı koruyucu etki gösteriyor.

Geçen yılın Ekim ayına ait rakamlar, 2019'da kzların yüzde 59,2'sinin ve erkeklerin yüzde 54,4'ünün ilk HPV aşısını yaptırdığını gösteriyor.

Çocuklara ilk aşıları genellikle sekizinci yılda, ikinci doz ise altı ila 24 ay sonra veriliyor.

Aşıyı kaçıran 15 yaşından büyüklerin ise 25 yaşında ancak üç doz şeklinde yaptırması öneriliyor. 

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