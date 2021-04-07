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Covid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan her 3 kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 09:15
Covid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor
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Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu.

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Kovid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

Kovid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 09:53
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