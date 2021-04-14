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COVID-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu

İsviçre'nin Cenevre kenti merkezli sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), COVID-19'un 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 1060 gazetecinin yaşamına mal olduğunu açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:30
COVID-19 dünya genelinde en az 1060 gazetecinin canına mal oldu
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PEC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın döneminde günde ortalama 2,5'ten fazla gazeteci COVID-19'dan hayatını kaybetti.

COVID-19, 1 Mart 2020'den bugüne kadar en az 1060 gazetecinin yaşamına mal oldu.

Salgında en çok gazeteci ölümü 19 ülkede 611 ile Latin Amerika ülkelerinde kaydedildi.

Asya'da 17 ülkede 183, Avrupa'da 19 ülkede (Türkiye ve Rusya dahil) 167, Afrika'da 16 ülkede 52 gazeteci ve Kuzey Amerika'da 2 ülkede 47 virüs nedeniyle öldü.

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Brezilya'da 172, Peru'da 138, Meksika'da 93, Hindistan'da 63 ve İtalya'da ise 51 gazeteci yaşamını yitirdi.

Türkiye'de 22 gazeteci

Açıklamada, Türkiye'de ise 22 gazetecinin COVID-19'a yenik düştüğü kaydedildi.

Öte yandan, PEC, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana medyadaki en ağır kayıpların COVID-19 salgını nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

PEC, bazı ülkelerin gazetecilerin ölümlerini raporlamadığı veya hayatını kaybeden gazetecilere test yapılmadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olduğu ve gazetecilerin ölümlerine dair istatistiklerin yanıltıcı olabileceği uyarısını yineledi.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Gazetecilerin ölümü
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