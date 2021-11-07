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COVID-19'dan değil yangından öldüler

Hindistan'da bir hastanede çıkan yangın COVID-19 koğuşunda tedavi gören 11 hastanın ölümüne yol açtı.

07 Kasım 2021 Pazar 08:40
COVID-19'dan değil yangından öldüler

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir hastanenin COVID-19 koğuşunda çıkan yangın korkuya yol açtı.

17 hastanın bulunduğu koğuşta 11 hasta yangın sırasında hayatını kaybetti. 

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Kontrol altına alınan yangının neden kaynaklandığı henüz blinmiyor. 

Hindistan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mayıs ayında da Hindistan'ın batısında bir COVID-19 koğuşunda çıkan yangın 18 hastanın ölümüne yol açmıştı.

Hindistan'da yangınla mücadele için kullanılan ekipman eksikliği bu tür olayların çok sayıda can kaybıyla sonuçlanmasına neden oluyor.

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