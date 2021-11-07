COVID-19'dan değil yangından öldüler

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bir hastanenin COVID-19 koğuşunda çıkan yangın korkuya yol açtı.

17 hastanın bulunduğu koğuşta 11 hasta yangın sırasında hayatını kaybetti.

Kontrol altına alınan yangının neden kaynaklandığı henüz blinmiyor.

Hindistan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mayıs ayında da Hindistan'ın batısında bir COVID-19 koğuşunda çıkan yangın 18 hastanın ölümüne yol açmıştı.

Hindistan'da yangınla mücadele için kullanılan ekipman eksikliği bu tür olayların çok sayıda can kaybıyla sonuçlanmasına neden oluyor.