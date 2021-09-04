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COVID-19 , böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor

ABD’de yapılan bir araştırma, COVID-19'un böbrek sorunları ve yetersizliği riskini yüzde 35 artırdığını ortaya koydu. Ayrıca böbrek hastalığı riskinin COVID-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğu da belirtildi.

04 Eylül 2021 Cumartesi 09:45
COVID-19 , böbrek hastalığı riskini yüzde 35 artırıyor

ABD’de Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinin Gazi İşleri Bakanlığının sağlık sisteminde kayıtlı kişiler üzerinde yaptığı bir araştırmada, 2020 ve 2021'nin mart ayları arasında COVID-19 teşhisi konulan 90 bine yakın ve tanı konulmamış 1,7 milyon dolayında kişinin verileri incelendi.

Araştırmada, COVID-19 geçiren kişilerin, enfeksiyondan bir ila altı ay sonra böbrek yetersizliği ya da böbrek fonksiyonlarında önemli düşüşler yaşama riskinin diğerlerine oranla yüzde 35 daha yüksek olduğu sonucuna ulaşıldı.

"Böbrek hastalığı riski COVID-19'un şiddetiyle orantılı"

Araştırma, böbrek hastalığı riskinin COVID-19 enfeksiyonunun şiddetiyle doğru orantılı olduğunu gösterdi.

COVID-19 geçirmemiş kişilerle kıyaslandığında, hastalığı hafif geçirenlerin kronik böbrek yetmezliği riskinin yüzde 15, akut böbrek yetmezliği riskinin yüzde 30, "son dönem böbrek yetmezliği" riskinin ise yüzde 215 oranında arttığı belirlendi.

Hastalığı ağır geçirenlerde risk yükselirken virüs nedeniyle yoğun bakımda kalanlarda ise, COVID-19 geçirmemiş kişilere oranla kronik böbrek hastalığı riskinin 7 kat, akut böbrek hastalığı riskinin 8 kat, son aşama böbrek hastalığı riskinin ise 13 kat arttığı duyuruldu.

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510 bin kişi böbrek hastalığına yakalanabilir

Araştırmanın sonuçları, 1 Eylül’de Amerikan Nefroloji Derneğinin dergisinde yayımlandı.

Araştırmalarının COVID-19 geçirmiş kişilerde böbrek fonksiyonlarını kontrol etmenin önemine işaret ettiğini söyleyen Washington Üniversitesi uzmanları, salgının başından beri COVID-19 teşhisi konulan 38 milyon kişinin 510 bininin böbrek hastalığına yakalanacağı tahmininde bulunuyor.

ABD Ulusal Böbrek Vakfı, böbrek hastalıklarının genellikle semptom göstermediği konusunda uyarıyor ve böbrek sorunları olan kişilerin yüzde 90’ının durumdan haberi olmadığına dikkati çekiyor.

Böbrek hastalıkları ABD'de ölüm nedenleri arasında ilk sırada

Uzmanlar, erken aşamada böbrek hastalıklarının ilaçla tedaviye yanıt verdiğini söylüyor.

37 milyon kişinin böbrek hastası olduğu ABD'de, böbrek hastalıkları ülkede ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Böbrek Hastalığı
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