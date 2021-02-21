Covid-19 aşılarının yüzde 45’i G-7 ülkeleri vatandaşlarına uygulandı

Fransız Haber Ajansı’nın (AFP) hesaplarına göre, Türkiye saati 12:00 itibarıyla bütün dünyada aşı dozu sayısı 201 milyon 42 bin 149 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise sayı 6 buçuk milyonu aştı.

Çin ve Rusya’nın son günlerde vurduğu aşı miktarını tam olarak açıklamaması yüzünden, bu rakamın çok daha fazla üstüne çıkıldığı tahmin ediliyor.

G-7’de yaşayanlar toplam dünya nüfusunun yüzde 10'u

Aşıların yüzde 45’inin vurulduğu G-7 ülkelerinde yaşayanlar, dünya nüfusunun yüzde 10’unu teşkil ediyor. Bugüne kadar aşı dozlarının yüzde 92’si, Dünya Bankası kriterlerine göre, zengin ya da gelir düzeyi yüksek veya orta seviyede ülke vatandaşlarına vuruldu.

G-7 ülkeleri içinde yer alan ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya, cuma günü aşı dozlarını fakir ülkelerle de paylaşma taahhüdünde bulunmuştu. G-7 ülkeleri, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) yapacakları mali katkıyı ise iki misli artırarak 7,5 milyar dolara çıkarma vaadinde bulunmuştu.

İsrail ilk sırada

Nüfusuna göre en fazla aşı vurulan ülke sıralamasında İsrail açık ara önde bulunuyor. İsrail’de, şu ana kadar toplam nüfusun yüzde 49’una en azından ilk doz aşı vuruldu. Nüfusun yüzde 33’üne ise ikinci aşı uygulandı.

Gine ve Ruanda’nın da içinde bulunduğu 29 yoksul ülkede ise aşı çalışmalarına kısa süre önce başlandı.

Dünyada en fazla aşı vurulan ülke sıralamasında ABD, 59,6 milyon dozla ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 40,5 milyon dozla Çin, 17,5 milyon dozla İngiltere, 10,7 milyonla Hindistan ve 7,1 milyonla İsrail izliyor.