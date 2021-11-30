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Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının AIDS ile mücadeleyi güçleştirdiğini, önlemleri ve tedavi hizmetlerini kesintiye uğrattığını bildirdi.

30 Kasım 2021 Salı 11:15
Covid-19, AIDS ile mücadeleyi güçleştirdi

UNAIDS, 1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesi yayımladığı raporunda, Covid-19 salgınının eşitsizlikleri derinleştirerek HIV ile mücadeleyi etkilediğine dikkati çekti.

Raporda, eşitsizliklere son verilmezse dünyanın sadece AIDS'i ortadan kaldırmada başarısız olmayacağı aynı zamanda gelecekteki salgınlara da hazırlıksız yakalanacağı uyarısında bulundu.

UNAIDS Direktörü Winnie Byanyima ise raporda, "AIDS ile mücadele istenilen noktada olmadığı gibi Covid-19 yüzünden daha da baskı altında. HIV'e karşı önlemler ve tedavi hizmetleri kesintiye uğruyor." değerlendirmesinde bulundu.

HIV oranının yüksek olduğu ülkeler dahil bazı ülkelerin AIDS ile mücadelede dikkate değer ilerleme kaydetmesine rağmen yeni HIV enfeksiyonlarının sayısının, AIDS salgınını durduracak hızda düşmediğine dikkat çekilen raporda, 2020'de 1,5 milyon kişinin HIV kaptığı ifade edildi.

Rapora göre bebeklere yönelik HIV testi oranları ise yüzde 50 ila 70 azaldı.

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BM Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF) 2020'de en az 310 bin çocuğa HIV bulaştığını, 121 çocuğun ise AIDS'ten hayatını kaybettiğini bildirdi.

UNICEF'e göre HIV bulaşan yeni çocukların yüzde 89'u Sahra Altı Afrika'da bulunuyor, AIDS kaynaklı çocuk ölümlerinin yüzde 88'i de yine Sahra Altı Afrika'da yaşanıyor.

Dünya genelinde AIDS ile yaşayan her 5 çocuktan 2'si ise HIV taşıdığını bilmiyor ve çocukların sadece yarısı AIDS tedavisi görüyor.

UNAIDS'in 2020 verilerine göre ise dünya genelinde 37,7 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Geçen yıl 1,5 milyon kişi daha HIV'ye yakalanırken, 680 bin kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 30.11.2021 12:20
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