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Corona virüsünün yayılmasının sorumlusu belli oldu

Corona virüsü salgınından ölenlerin sayısı 300 bini geçerken Çin'den acı bir itiraf geldi... ABD'nin "kasten virüsü engellemediler" iddialarına yanıt veren Çinli üst düzey yetkili salgının yayılmasının sorumlusunun kimler olduğunu söyledi.

17 Mayıs 2020 Pazar 13:49
Corona virüsünün yayılmasının sorumlusu belli oldu
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Dünya çapında 4.7 milyondan fazla insanı etkileyen ve 310 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama Çin’den geldi…

Salgının çıkış noktası olan ve uzun haftalar boyunca Covid-19’un merkez üssü haline gelen Çin hükümetinin kıdemli sağlık danışmanı Dr. Zhong Nanshan, salgının ilk çıktığı zamanlarda Wuhan’daki yetkililerin sağlıklı bilgi vermediğini itiraf etti.

Zhong, “Yerel yetkililerin o sıralarda gerçekleri söylemek hoşlarına gitmedi. En başında sessizliğe gömüldüler ve bence o sıralarda bile çok sayıda enfekte vardı” ifadesini kullandı.

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“41 VAKA ŞÜPHE UYANDIRDI”
Özellikle Wuhan’da üst üste 10 gün boyunca 41 yeni vaka tespit edilmesi sonrasında şüphelerinin arttığını söylerken, “O sıralarda bütün dünyada vaka sayısı artarken burada sabit olması şüphe uyandırdı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

CNN’e konuşan Dr. Zhong Nanshan, “Ülkemiz halen büyük bir tehditle karşı karşıya. Covid-19’un ikinci dalgası gelebilir. Çin halkının büyük bir kısmı enfeksiyona hazırlıksız çünkü bağışık sistemi düşük. Diğer ülkelerden daha iyi bir durumda değiliz” dedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun resmi verilerine göre Çin’de 82.947 vaka ve 4633 ölüm gerçekleşti. Ülkede Ocak ayının sonunda yeni vaka sayısı artarken, Çin yönetimi de karantina süreçlerine başlatarak seyahat yasaklarını uygulama kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ÇinKoronaCoronaVirüs
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