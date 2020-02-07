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Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu

Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu

07 Şubat 2020 Cuma 20:36
Corona virüsü salgınının asıl sebebi bulundu

Çin bilim insanları: Coronavirüsü pangolinden bulaşmış olabilir

Çin bilim insanları, coronavirüsünün pangolinden bulaşmış olabileceğini açıkladı.

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Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Güney Çin Ziraat Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Bu son keşif virüsten korunmak, yayılmasını önlemek ve kaynağının keşfedilmesi adına büyük önem taşıyor." ifadelerine yer verdi. 

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