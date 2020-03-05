“Corona virüs savaşını kaybettik”

05 Mart 2020 Perşembe 09:36
Son dönemin en çok konuşulan konularından birisi olan Corona virüs ile ilgili açıklamalarda bulunan İngiliz bilim insanı Neil Ferguson, virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini iddia etti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan Corna virüsü 3 binin üzerinde kişinin hayatına mal oldu. Dünya’nın dört bir yanında onlarca ülkede görülen Corona virüs ile ilgili İngiliz Bilim insanı Neil Ferguson, ilginç bir iddiada bulundu.
İngiliz BBC televizyonuna konuk olan Royal Collage Profesörü virüsün yayılmasına karşı verilen savaşın kaybedildiğini iddia etti.
Virüsün yayınlmasının önüne geçmek için yoğun mesai harcandığını ancak bu çalışmaların başarısız olduğunun altını çizen Ferguson “Şimdi odaklanmamız gereken şey, salgını, sağlık sektörünün başa çıkabileceği seviyede tutmak” ifadesini kullandı.
Virüsün bu kadar ülkeye yayılmadan önce tedavi edecek bir çözüm bulunamadığının altını çizen Ferguson, İngiltere’nin ise İtalya’dakine benzer bir durum ile karşı karşıya olabileceği uyarısında bulundu.
Son Güncelleme: 05.03.2020 11:05