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Corona ilacında müthiş başarı: Ölümü yüzde 87 azaltıyor

Corona virüsü salgınına karşı bir antikor terapisi geliştiren Eli Lilly and Co isimli şirket 750 yüksek riskli Covid-19 hastasının dahil olduğu sonuçları kamuoyu ile paylaştı.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:21
Corona ilacında müthiş başarı: Ölümü yüzde 87 azaltıyor
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Bütün dünya corona virüsü aşısı sürecini yakından takip ederken ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly and Co’dan umut verici bir açıklama geldi. Corona virüsü salgınına karşı bütün yöntem ve çözümlerin insanlığı kurtarması beklenirken Eli Lilly and Co’nun geliştirdiği antikor terapisinde çok olumlu sonuçlar elde edildiği açıklandı.

ABD’li şirket büyük kapsamlı inceleme sonucunda bamlanivimab ve etesevimab isimli iki farklı antikorun kullanıldığı ilacın hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 87 oranında azalttığını duyurdu. Daha önce yapılan incelemelerde bu oran yüzde 70 seviyesinde kalırken uzmanlar bu ilacın hafif ve ağır hastalarda kullanılabileceğini duyurdu.

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Araştırmayı yürüten ve Eli Lilly and Co’nun bilimsel araştırmalardan sorumlu genel müdür yardımcısı olan Daniel Skovronsky, “Bu verilerin daha da iyiye gitmesini bekliyorum. İlaçların faydasını gösterdiği bazı diğer hastalıklar da mevcuttur” dedi.

MUTASYONA KARŞI DA ETKİLİ

ABD’li yetkililer Şubat ayında ağır yan etki gösteren hastalarda kullanılmak üzere Eli Lilly and Co’nun ilacına kullanım onayı vermişti.

Skovronsky, iki ilacın birlikte kullanılmasının corona virüsünün mutasyona uğramış türlerine karşı da koruma sağlayabileceğini dile getirdi. Skovronsky, “Bu kombonun ABD’deki bütün varyantları kontrol altına alabileceğine eminiz” dedi.

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