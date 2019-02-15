Çöp işleme tesisinde kayak keyfi

Kent merkezinde biriken devasa bir çöp yığınını nasıl saklarsınız? Kopenhag bu soruya yeni bir cevap buldu: Kayak pistiyle.

Aslında kayak pisti olan çöpler değil. Copenhill adlı çöp işleme merkezinin binası. Danimarka'nın başkentinde, kent merkezine yaklaşık 10 dakika mesafede bulunan tesis 'futuristik' bir mimariye sahip. Yüksekliği 85 metreyi bulan binanın üzerinde kurulan kayak pisti 'neveplast' adlı bir materyel ile kaplı. Zemin kayak pistine oldukça benziyor, sadece rengi beyaz değil, yeşil.

Danimarkalı mimar Bjarke Ingels tarafından tasarlanan tesis, Kopenhag'ın dünyanın ilk karbonsuz başkenti olma hedefi için önemli bir konuma sahip. Çöp işleme merkezinin aynı zamanda kayak pisti olarak hizmet vermesi kent sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.