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Çölün ortasında balık fosilleri bulundu!

Bilim insanları Sahra Çölü’nde bulunan Acasus Dağları’nda 17.551 fosil ortaya çıkardılar. Bulunan fosillerin yüzde 80’i günümüzden 11.000 yıl önce yaşanmış geç buzul çağı Holosen döneminde insanlar tarafından avlanan balıklara ait. Araştırma sonuçlarına göre günümüzde çöl olan alan bir zamanlar balık avlanacak kadar sulak bir haldeydi.

Çölün ortasında balık fosilleri bulundu!

Bilim insanları Sahra Çölü’nde bulunan Acasus Dağları’nda 17.551 fosil ortaya çıkardılar. Bulunan fosillerin yüzde 80’i günümüzden 11.000 yıl önce yaşanmış geç buzul çağı Holosen döneminde insanlar tarafından avlanan balıklara ait. Araştırma sonuçlarına göre günümüzde çöl olan alan bir zamanlar balık avlanacak kadar sulak bir haldeydi.

23 Şubat 2020 Pazar 21:20
Çölün ortasında balık fosilleri bulundu!
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Yapılan araştırmalar klasik çöl görüntüsüyle özdeşleşen Sahra'nın her zaman böyle olmadığını gösteriyor. Elde edilen 12.000 yıllık balık fosilleri bir zamanlar Sahra'nın su ve yaşam ile dolu olduğunu gösteriyor. Çalışma sonuçları Sahra Çölü’nde Holosen döneminde çok sayıda yayın balığı ve tatlı su çipurası bulunduğunu gösteriyor. Fosillerin üzerinde bulunan kesik ve yanık izleri ise balık avcılığının bölgede önemli bir faaliyet olduğuna işaret ediyor.

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Webtekno tarafından aktarılan habere göre bölgede bulunan balık fosillerinin yüzde 66.4'ü yayın balıklarına, yüzde 33.6'sı ise tilapialara ait. Uzmanlar, balık fosilleri üzerinde bulunan kesik ve yanık izlerinin, balıkların bölgedeki yerleşimciler açısından önemli bir besin kaynağı olduğunu gösterdiğini açıkladılar.

YAYIN BALIKLARI DAHA UZUN SÜRE DAYANMIŞ

Sahra Çölü'nde gerçekleştirilen çalışma aynı zamanda tilapia sayısının yayın balıklarından çok daha hızlı azaldığını gösteriyor. Bunun nedeni, yayın balıklarının solungaç solunumu ile beraber hava solunumu da yapabiliyor olmasıdır. Yayın balıklarının hava solunumu da yapmasına izin veren organları, balıkların daha sıcak ve sığ sularda yaşayabilmesini sağlamıştır.

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