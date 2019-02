Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi

DENİZLİ'DE BİR MAKİNE MÜHENDİSİNİN GELİŞTİRDİĞİ VE SUYU YÜZDE 330 ORANINDA TUTMA ÖZELLİĞİNE SAHİP ORGANİK GÜBRE, ÇÖL ŞARTLARINDA DAHİ SEBZE ÜRETİMİNE İMKÂN TANIYOR



Denizli'de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma niteliğine sahip organik gübre, çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkân tanıyor.



Organik üretim konusunda yatırım yapan girişimci Mehmet Akın, bu alanda kullanılan gübrelerin ithalatla karşılanması ve yüksek fiyatlı olması üzerine "neden biz yapmayalım?" diyerek proje geliştirdi.



Bitkisel ve hayvansal atıkları kısa sürede organik gübre haline getirebilen kompost makinası geliştiren Akın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 milyon liralık hibe desteğini de arkasına alarak, 12 milyon liralık yatırımla ülkenin en büyük organik gübre tesisini kurdu.



Organik gübre konusunda Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak rakiplerinden daha yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip gübre geliştiren Akın, 3 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 17 bin metrekarelik tesiste günlük 40 ton organik gübre üretme kapasitesiyle çalışmaya başladı.



Özellikle kurak topraklarda tarıma imkân tanıyan gübre, kısa sürede Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas pazarına girdi. Atıkların dönüştürülmesiyle yapılan gübrenin ihracatı geçen yıl 300 tona ulaştı.



“YAPAY ZEKAYLA HER TÜR KATI ATIK DÖNÜŞTÜLÜYOR"



Biohumus Grup Genel Müdürü Mehmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen yerli otomasyon makinelerin çalıştığı tesiste yapay zekadan da yararlandıklarını, her türlü katı atığın geri dönüşümünü sağlayabildiklerini bildirdi.



Özel bir iklimlendirme teknolojisiyle geliştirdikleri gübreleri 6 ülkeye gönderdiklerini, bu yıl 2 milyon dolarlık bir döviz girdisi beklediklerini aktaran Akın, "Her türlü doğal atığı kullanabiliyoruz. Atıklar doğada 6 ay ile 2 yıl arasında gübreye dönüşürken, biz süreci kontrollü şekilde kapalı sistemli makineyle 3-5 güne kadar indiriyoruz. Tesiste günlük 80 ton hayvansal atık işleme giriyor ve bundan 40 ton gübre elde ediliyor." diye konuştu.



"GRAMINDA 6 TRİLYON FAYDALI BAKTERİ YAŞIYOR"



Ürettikleri 1 gram gübrenin içinde yaklaşık 6 trilyon faydalı bakterinin yaşadığını dikkati çeken Akın, şu bilgileri verdi:



"Harap olan topraklarımızı tekrar canlandırmak için bir çalışma başlattık. Bunu da başardık. Bu makineden 4 tane daha değişik tesislerde kurduk. Zeytin posası, prinası, sera ve bahçe bitki atıklarını da kompost hale getirebiliyoruz. Orta Doğu'da çöl ortamında tarımla ilgili ciddi bir uyanış var. Onlar da o ortamda domates, biber ve sebze yetiştiremedikleri için bize başvurdular. Şu anda Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas'ta bu gübreyle üretim başladı."



"ÇÖLDE DOMATES YETİŞTİRİLEBİLİYOR"



Akın, ürettikleri gübrenin özellikle Orta Doğu pazarında tercih edildiğini belirterek, "Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri, bizim ürünümüzle çok rahat bir şekilde serada değil, açık alanda tarla domatesi ve sebze yetiştirebiliyorlar. Yani bizim ürettiğimiz organik gübre sayesinde çöl toprağında domates yetiştirilebiliyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin dahi organik tarım yönetmeliklerine uygun olarak gübre üretmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.