Çöken okulda 2 çocuğunu kaybeden anne intihar etti

Nijerya'nın Lagos eyaletinde çarşamba günü çöken okul binasında 2 çocuğunu kaybeden Nijeryalı anne intihar etti.

Yerel basında çıkan haberlerde, 4 ve 6 yaşındaki çocuklarının ölüm haberini alan Nijeryalı annenin ilaç içerek intihar ettiği bildirildi..Kimliği açıklanmayan Nijeryalı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde 3 katlı ilkokul binasının çökmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetmişti.