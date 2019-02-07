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"Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin”

"Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin”

07 Şubat 2019 Perşembe 15:33
"Çocuklarınız iki saatte bir elektronik cihaz kullanımına ara versin”

İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanlar, çocukların elektronik cihazlarla ilişkisinin daha güvenli olması için bazı önerilerde bulundu. Bunların başında, elektronik cihazları akşamları yemek masasından uzak tutmak ve uyku vakti kullanılmamasını sağlamak geliyor.

Uzmanlara göre ayrıca iki saatte bir ekran aktivitesine ara vermek gerekiyor.

İngiltere'de kamu sağlığından sorumlu uzmanların, "Ekrana bağlı aktiviteler ve çocukların ve gençlerin ruhsal ve psiko sosyal sağlığı" konusundaki yorumlarını içeren rapor bugün yayımlandı.

 Raporda, teknoloji şirketlerinin çocukların güvenliği için daha fazla çaba göstermesi gerektiği vurgulandı.

 Ailelere yönelik diğer tavsiyeler ise şöyle;

 Yemek yerken elektronik cihazlar masada olmamalı ve çocukların gelişimi açısından önemli bu süre aile içi sohbet vakti olarak değerlendirilmeli; Cihazlar yatak odasına sokulmamalı;

Aileler internette güvende olma ve sanal tehditlere maruz kalmama konusunda çocuklarıyla konuşmalı ve bu konuda endişeleri varsa ne yapabileceklerini anlatmalı;Caddede karşıya geçerken veya tam dikkat isteyen diğer aktiviteler sırasında telefon kullanılmamalı

Çocuklar 2 saat ekran süresi sonrası telefon veya tablet kullanımına ara vermeli, kalkıp hareket etmeli; Ebeveynler cihaz kullanımlarını gözetip çocuklara yeterince ilgi göstermeli ve zaman ayırmalı; 'Sosyal medya şirketleri pozitif içerikleri öne çıkaran algoritmalar geliştirsin'

Raporda, elektronik cihaz kullanımı ile ruh sağlığı sorunları arasında net ve doğrudan bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.

 Gençlerin internette anoreksiya gibi yeme bozukluklarını yücelten, intihar ve kendine zarar verme türü eylemleri içeren görüntülere maruz kalmasının ise oldukça zararlı olabileceği vurgulandı.

Son Güncelleme: 07.02.2019 18:41
Anahtar Kelimeler:
Elektronik Cihazlar
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