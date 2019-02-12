Çocuk istismarı: Meksika Kilisesi 152 rahibi görevden aldı

Meksika’nın Katolik Monterrey Başpiskoposu, Güney Amerika ülkesinde son 9 yılda çocuklara yönelik cinsel taciz nedeniyle görevden alınan din görevlisi sayısının en az 152 olduğunu açıkladı.

Monterrey Başpiskoposu Rogelio Cabrera, 152 rahibin bir kısmının cezaevinde olduğunu bir kısmının da görevden alındığını ifade etti.

Başpiskopos Cabrera'nın açıklaması Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Avustralya ve Almanya gibi ülkelerde Katolik Kilisesi’ndeki yaygın cinsel istismar skandallarının gündem olduğu bir zamana denk geldi. Meksika, Brezilya'dan sonra dünyanın en büyük ikinci Katolik topluluğuna ev sahipliği yapıyor.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Şubat ayının sonunda Vatikan'da piskoposlarla bir araya gelecek ve Kilise'nin güvenilirliğini zedeleyen dünya çapındaki cinsel taciz vakalarını görüşecek.