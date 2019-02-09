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Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası

Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası

09 Şubat 2019 Cumartesi 18:11
Çocuğundan 5 yıl boyunca gereksiz yere kan alan anneye 4 yıl hapis cezası

Danimarka'da oğlundan 5 yıl boyunca her hafta yaklaşık yarım litre kan alan bir hemşire, çocuğuna kötü muamele suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Herning bölge mahkemesinde görülen davada, psikolojik rahatsızlığı bulunan kadının 11 aylıkken oğlunun kanını almaya başladığı ve 5 yıl boyunca çocuğunun hayatını tehlikeye sokmasına rağmen buna devam ettiği ortaya çıktı.

Mahkemenin kararına itiraz etmeyeceğini belirten 36 yaşındaki kadın, çocuğunun doğumdan kısa bir süre sonra bağırsaklarından hastalandığını ve ona iyi geleceği düşüncesiyle düzenli olarak kan almaya başladığını açıkladı. Kadın çocuğun kanını lavaboya döktüğünü, kullandığı şırıngaları da çöpe attığını söyledi.

Çocuğu muayene eden doktor, kan yetmezliğine açıklama bulamayınca anneden şüphelenerek güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Eve yapılan baskında kadının kendi tıbbı malzemeleriyle çocuğundan kan aldığı tespit edildi.

Kadının psikolojik rahatsızlığı var
Psikiyatri uzmanları kadın için Munchausen by Proxy Sendromu'ndan (MBPS) hasta olabileceği ifade etti.

Daha çok hastalık öyküsü uyduran, hastane hastane dolaşan ve birçok gereksiz tıbbi girişimlerin yapılmasına ve tedavilerin uygulanmasına sebep olan hastalar, Meadow tarafından "Munchausen sendrom" olarak tanımlanıyor. Ancak hastanın bu durumu benzer şekilde çocuklarında oluşturmasına ise "Munchausen by proxy sendromu" olarak biliniyor.

Çocuğun sağlığının, fiziksel ve psikolojik gelişiminin, bir yetişkin tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kötü yönde etkilenmesine sebep olan davranışlar aynı zamanda çocuk istismarı olarak görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
çocuktan Kan Alan Anne
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