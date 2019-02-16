Coca Cola'nın eski çalışanına gizli formülü Çin'e satma suçlaması

Coca-Cola'nın şirket bilgilerini çalıp Çinli bir firmaya satmakla suçlanan, firmanın eski bir çalışanı hakkında iddianame hazırlandı.

Amerikan vatandaşı You Xiaorong'un Bisfenol A'sız (BPA) paketleme teknolojisini çalarak Çinli bir firmaya 120 milyon dolara sattığı iddia ediliyor.

You'nun eski bir çalışanları olduğunu doğrulayan Coca-Cola yetkilileri, yasal sürecin devam etmesinden dolayı konuyla ilgili yorum yapmalarının doğru olmayacağını aktardı.

İddianameye göre You, Coca Cola'dan gıda paketleme formüllerini çalmak için Çin vatandaşı Liu Xiangchen ve Liu'nun bir yakınıyla iş birliği yaptı. BPA'siz paketlemeyi geliştirmek isteyen Liu bu teknoloji karşılığında You'ya şirketinde iş imkanının yanı sıra Çin'in en prestijli araştırma ve innovasyon ödülü kazanmasına yardımcı olacağı sözünü verdi. 'Thousand Talents' adlı ödül yurt dışında eğitim görüp çalışan ve birikimlerini ülkelerine getirenlere veriliyor.

Amerikan istihbaratı, ödül programının yurt dışındaki Çinlileri teknoloji hırsızlığına yönelttiğini savunuyor.

You hakkında iddianameyi hazırlayan Tennessee Savcısı J. Douglas Overbey zanlının, Çin'de bir firma kurmak için 100 milyon dolar değerinde şirket bilgisini çaldığını, bu bilgilerin Amerikan firmalarla rekabet etmesini sağlayacak düzeyde olduğunu ifade etti