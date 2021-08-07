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CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi

ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN, COVID-19 aşılarını yaptırmadan kurum binasına gelen 3 çalışanını işten çıkardı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 08:44
CNN iş yerine aşısız gelen 3 çalışanın işine son verdi

CNN'in bağlı olduğu WarnerMedia Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zucker, çalışanlarına gönderdiği hatırlatma notunda, kurum binalarına giren çalışanların COVID-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğunu, bu kurala uymayan 3 kişinin işine son verildiğini açıkladı.

Zucker'in hatırlatma notunda, "Açık konuşayım, bu konuda sıfır tolerans politikamız var." ifadesi yer alırken, işten çıkarılanların kimlikleri ve hangi birimlerde çalıştıkları hakkında bilgi paylaşılmadı.

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Ofise dönüş tarihi ertelendi

CNN ayrıca çalışanlarına, 7 Eylül için belirlenen ofise dönüş tarihinin en azından ekim ortasına kadar erteleneceğini duyurdu.

Amerikan haber ajansı AP de çalışanlarına, 13 Eylül'de beklenen ofise dönüş tarihinin ertelendiğini bildirirken, diğer medya kuruluşlarının da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle benzer kararlar aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
CNNAşısız Personel
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