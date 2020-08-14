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Çipras: "mısır İle Yapılan Anlaşma Tehlikeli"

Atina, 14 Ağustos 20 (.): Yunanistan\'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ülkesi için

14 Ağustos 2020 Cuma 17:40
Çipras:
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Atina, 14 Ağustos 20 (.): Yunanistan'da ana muhalefetteki Syriza Partisi lideri ve eski Başbakan Aleksis Çipras, Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ülkesi için "tehlike oluşturduğunu" belirtti.

Çipras, partisine yakın yayın organlarından Efsin gazetesine yazdığı makalede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'nin, Libya konusunda ABD'den aldığı desteği ve Avrupa Birliği'nin (AB) zayıflığını kullanarak bölgede büyük bir deniz gücü olmaya giriştiğini" savunan Çipras,  "Bununla birlikte Ayasofya'yı camiye dönüştüren Erdoğan, dünyada İslam hareketinin lideri olma yolunda." ifadesini kullandı.

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Çipras, İtalya ile yaptıkları deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının "çok kötü olmadığını" kaydederek, "Ancak Mısır ile yapılan anlaşmada Yunanistan'ın attığı geri adımlar tehlike oluşturuyor ve bunun çözümü için de ulusal diplomatik ve savunma stratejileri gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Atina yönetimi, 9 Haziran'da İtalya, 7 Ağustos'ta ise Mısır ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmaları yapmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

(AA/FEZ)
 

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