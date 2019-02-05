Çipras Türkiye’de...

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Türkiye’yi ziyaret ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’ya giden Çipras'ı TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Oktay, Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte törenle karşıladı. Çipras ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çipras daha sonra baş başa 45 dakika görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çipras görüşmesi başladı.



