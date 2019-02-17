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Cinsel şiddet hükümlüsü 'İtalyan Tarzan' saklandığı ormanda yakalandı

Cinsel şiddet hükümlüsü 'İtalyan Tarzan' saklandığı ormanda yakalandı

17 Şubat 2019 Pazar 12:40
Cinsel şiddet hükümlüsü 'İtalyan Tarzan' saklandığı ormanda yakalandı

İtalya'da polisten kaçarak ormanda saklanan ve bu nedenle 'Tarzan' lakabını alan hükümlü yakalandı.

Sicilya'da bulunan ve normal yollarla ulaşımın olmadığı ormanlık alana 50 yaşındaki adamın, iple bir hendek üzerinden geçerek ulaştığı belirtildi.Polis ekipleri saklandığı yerden çıkarak annesini ziyaret eden cinsel şiddet hükümlüsü adamı takip ederek sığınağın yerini tespit etmeyi başardı.

İtalya'da polisten kaçarak ormanda saklanan ve bu nedenle 'Tarzan' lakabını alan hükümlü yakalandı.Sicilya'da bulunan ve normal yollarla ulaşımın olmadığı ormanlık alana 50 yaşındaki adamın, iple bir hendek üzerinden geçerek ulaştığı belirtildi.

Polis ekipleri saklandığı yerden çıkarak annesini ziyaret eden cinsel şiddet hükümlüsü adamı takip ederek sığınağın yerini tespit etmeyi başardı.İtalyan 'Tarzan', geçtiğimiz kasım ayında eşine cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 8 yıl hapse mahkum edilmiş ancak hapsedilmemek için kaçmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:
Italyan Tarzan
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