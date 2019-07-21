Cinsel ilişkiye zorlayan kız arkadaşından kaçmak için…

Warren kentinde yaşanan olayda, 24 yaşındaki Khrystian Collins, kendini kız arkadaşının otomobiline kilitledi ve dışarı çıkmayı reddetti.

Polis ihbar üzerine olay yerine geldiğinde Collins, hâlâ otomobilin içindeydi. Otomobilin de penceresi kırıktı.

Collins polis ifadesinde, “Arabada yattım, çünkü kız arkadaşım sürekli benimle seks yapmak istiyor ve onların dairesi çok sıcaktı” dedi.

Collins’in kız arkadaşı da ifadeyi teyit etti.

Bir polis memuru, karşı koymasına rağmen Collins’i zorla otomobilden çıkardı.

Bu nedenle Collins, resmi işi engellemek, polise mukavemet ve olay sırasında kız arkadaşını tehdit ettiği için aileiçi şiddetle suçlanıyor.