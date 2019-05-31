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Cinsel içerikli videosu iş arkadaşları arasında paylaşılan kadın intihar etti

İspanya'da Iveco fabrikasında çalışan bir kadın işçi, cinsel içerikli görüntülerinin çalışma arkadaşları arasında dolaşması nedeniyle geçen hafta intihar etti. Madrid Savcılığı, 32 yaşındaki kadını ölüme sürükleyen koşullara ilişkin soruşturma başlattı.

Cinsel içerikli videosu iş arkadaşları arasında paylaşılan kadın intihar etti

İspanya'da Iveco fabrikasında çalışan bir kadın işçi, cinsel içerikli görüntülerinin çalışma arkadaşları arasında dolaşması nedeniyle geçen hafta intihar etti. Madrid Savcılığı, 32 yaşındaki kadını ölüme sürükleyen koşullara ilişkin soruşturma başlattı.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:57
Cinsel içerikli videosu iş arkadaşları arasında paylaşılan kadın intihar etti

İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre; iki küçük çocuğu bulunduğu belirtilen Veronica., Iveco’nun Madrid fabrikasında işçi olarak çalışıyordu. Polis videonun ilk olarak kim tarafından gönderildiğini ve sosyal medyada paylaşıldığını tespit etmeye çalışıyor.

Haberde Veronica adıyla anılan kadının iki iş arkadaşı, özel bir televizyon kanalına konuştu. Arkadaşlarının kendilerine videoyu yıllar önce, evlenmeden evvel kaydettiğini ve kocası görür diye endişe duyduğunu söylediğini aktardı.

Salı ve çarşamba günleri 100’ü aşkın Iveco çalışanı başkentteki fabrikanın girişinde toplandı ve üzüntülerini dile getirdi. İspanyol EFE haber ajansına konuşan bir işçi, “Sanıyorum ki insanlar kendilerine şaka gibi gelen şeylerin en nihayetinde bunun gibi bir şeyi tetikleyebileceğinin farkında değil” dedi.

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‘İŞ KAZASI OLARAK GÖRÜLMELİ’

İspanya İntiharı Önleme Derneği Başkanı Andoni Ansean ise, “Yanlış şekilde kullanıldığında tehlikeli olduğu kadar ulaşılabilir olan sosyal medyanın gücünün farkında olmaktan çok uzağız” ifadelerini kullandı.

Comisiones Obreras (CC OO) sendikası, fabrika müdürlerinin durumdan haberdar olduğunu fakat bunun kişisel bir mesele olduğuna kanaat getirip herhangi bir işlem yapmadığını duyurdu. Bazı yayın organları, insan kaynakları biriminin kadını gizliliğinin ihlâl edildiğini belirterek polise şikâyette bulunması için teşvik ettiğini yazdı.

Davayı üstlenen CC OO avukatlarından Raquel Marquez, intiharın bir iş kazası olarak görülmesi gerektiğini ve bu nedenle cezai sorumluluk getirdiğini savundu.

Veronica’nın eski erkek arkadaşının polise teslim olduğu da gelen bilgiler arasında…

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