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Çin’nde ‘Monkey B’ virüsünden ilk can kaybı…

Çin’de 53 yaşındaki veterinerin Monkey B (BV) virüsü nedeni ile 27 Mayıs’ta hayatını kaybettiği bildirildi.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 16:42
Çin’nde ‘Monkey B’ virüsünden ilk can kaybı…

Çin'in başkenti Pekin'de iki ölü maymun üzerinde çalışan 53 yaşındaki veteriner, geçtiğimiz mart ayında Monkey B (BV) virüsüne yakalandı.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, bulantı ve kusma yaşayan veterinerin, bir ay sonra ise ateş ve nörolojik semptomlar gösterdiğini aktardı. Merkez, veterinerin farklı hastanelere başvurduğunu ancak 27 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini açıkladı.

Merkez, veterinerden nisan ayında omurilik sıvısı, kan, burun sürüntüsü, boğaz sürüntüsü ve plazma dahil olmak üzere birçok örnek toplandığını belirterek, örneklerin Ulusal Viral Hastalık Kontrol ve Önleme Enstitüsü’ne (IVDC) gönderildiğini aktardı. IVDC'nin veterinerden alınan örneklere 4 set RT-PCR testi yaptığı ve sadece BV virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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TEMASLILAR NEGATİF

Çin basınında yer alan haberlerde, veteriner ile temaslı olanların test sonuçlarının negatif olduğu ifade edildi. Söz konusu virüsün, primat veterinerler, hayvan bakım personeli ve laboratuvar araştırmacıları için zoonotik bir tehdit oluşturabileceği aktarıldı.

BV virüsü, ilk kez 1932'de izole edildiği belirtilirken, virüsün genellikle doğrudan temas ve vücut sıvısı salgılarının değişimi yoluyla bulaştığı aktarıldı.

Ölüm oranı yüzde 70-80 oranında olan virüsün, insanlara bulaştığında merkezi sinir sistemini istila ettiği belirtildi. Virüse yakalananlarda ise, ilk belirtilerin genellikle virüse maruz kaldıktan yaklaşık 1-3 hafta sonra ortaya çıktığı açıklandı.

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