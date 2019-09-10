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Çinli İş Adamı, Ölen Kedisini 35 Bin Dolara Klonlattı

Pekin, 10 Eylül 19 : Çin\'de 22 yaşındaki bir iş adamı, Ocak\'ta idrar yolları iltihabından iki yaşında ölen Sarımsak adlı kedisini 35 bin dolar harcayarak klonlattı. Sarımsak Çin\'in klonlanan ilk kedisi oldu.

Çinli İş Adamı, Ölen Kedisini 35 Bin Dolara Klonlattı

Pekin, 10 Eylül 19 : Çin\'de 22 yaşındaki bir iş adamı, Ocak\'ta idrar yolları iltihabından iki yaşında ölen Sarımsak adlı kedisini 35 bin dolar harcayarak klonlattı. Sarımsak Çin\'in klonlanan ilk kedisi oldu.

10 Eylül 2019 Salı 14:34
Çinli İş Adamı, Ölen Kedisini 35 Bin Dolara Klonlattı

Pekin, 10 Eylül 19 : Çin'de 22 yaşındaki bir iş adamı, Ocak'ta idrar yolları iltihabından iki yaşında ölen Sarımsak adlı kedisini 35 bin dolar harcayarak klonlattı. Sarımsak Çin'in klonlanan ilk kedisi oldu.

New York Times'ın haberine göre Huang Yu, öldükten sonra Sarımsak'ı evinin yakınlarındaki bir parka gömdü. Sonra köpek klonlamayla ilgili bir haber okuduğunu hatırlayıp kedisini mezarından çıkardı, sarıp buzdolabına koydu.

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Klonlama hizmeti veren Sinogene adlı şirket, bir ay buzdolabında kalan kedinin deri dokusunu kullanarak DNA'sınından 40 embriyo üretti.

Bu embriyolar, 4 taşıyıcı anneye nakledildi. Kedilerden üçü hamile kaldı. Ancak bu hayvanlardan ikisi düşük yaptı ve 21 Temmuz'da Sarımsak'ın kopyası doğdu.

Doğan yavrunun tüylerinin ve göz renginin klonlanan kedinininkinden biraz farklı olduğu belirtiliyor. Ölen kedinin çenesinin altındaki siyah leke de yavruda yok.

(BBC/FG)

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