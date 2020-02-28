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Tufan Erhürman

Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti

Çinli uzmanlar, Kovid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti

Çinli uzmanlar, Kovid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 20:02
Çinli uzmanlar bir hastanın gözyaşında Kovid-19 tespit etti
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Çinli uzmanlar, Kovid-19 bulaşan bir hastanın gözyaşında ve konjunktival salgısında yeni tip koronavirüse rastlandığını açıkladı.

Şinhua'nın haberine göre, Cıciang Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bir ekip, 26 Ocak-9 Şubat tarihlerinde enfekte olan 30 hastadan alınan örnekler üzerinde bir çalışma yürüttü.

Çalışmada, bir hastadan alınan 2 gözyaşı ve konjunktival salgı örneğine yapılan yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gözlendi.

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Diğer hastalardan alınan 58 örnekte negatif sonuçların alındığı belirtilirken başhekim yardımcısı Dr. Şın Ye, hastanın konjunktivitinin gözlerde olumsuz bir durum yaratmadan iyileştiğini kaydetti.

Şın, öte yandan çalışmanın, yeni tip koronavirüsün gözler aracılığıyla bulaşma riskini ve solunum yolunun, virüsün yayılmasının tek yolu olmayabileceğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Doktor Şın ayrıca sağlık personeline hastaları muayene ederken maskenin yanı sıra gözlük takmaları tavsiyesinde bulundu.

Son Güncelleme: 29.02.2020 00:24
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