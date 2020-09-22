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Çinli Muhalif Yolsuzluk Suçlamasıyla 18 Yıl Hapse Çarptırıldı

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele politikasını eleştiren iş adamı Ren Cıçiang'a yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verildi.

22 Eylül 2020 Salı 15:32
Çinli Muhalif Yolsuzluk Suçlamasıyla 18 Yıl Hapse Çarptırıldı
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Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele politikasını eleştiren iş adamı Ren Cıçiang'a yolsuzluk suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verildi.
Başkent Pekin'deki mahkemeden yapılan açıklamada, gayrimenkul şirketi eski başkanı 69 yaşındaki Ren'in yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla 18 yıl hapse mahkum edildiği belirtildi.
Açıklamada Ren'in mahkeme kararını kabul ettiği, temyize götürmeyeceği ifade edildi.

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Ren mart ayında internetten yayımladığı yazısında Şi'nin aralık ayında Vuhan kentinde başlayan salgını ele alış biçimini eleştirmişti.
Çin'de onlarca gazeteci ve insan hakları savunucusunun cezaevlerinde olduğu ifade ediliyor. 

 

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Son Güncelleme: 22.09.2020 15:37
Anahtar Kelimeler:
Çinde Devlet Başkanı
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