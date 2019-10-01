Çin’den 70’inci Yıl Dönümü Kutlamalarında Dünyaya Gövde Gösterisi

Pekin, 1 Ekim 19 (TAK): Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70’inci yıl dönümü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlanırken, başkent Pekin’de Tiananmen Meydanı’ndaki askeri geçit töreninde yeni üretilen çok sayıda silah güç gösterisi olarak teşhir edildi.

Her on yılda bir önemli törenlere sahne olan Tiananmen'deki geçit törenine 15 bin asker, 160 hava aracı, 580 askeri ekipman katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in izlediği geçit töreninde, Çin’in nükleer başlık taşıma kapasiteli kıtalar arası balistik füzesi Dongfeng-41 ile çeşitli füze sistemleri de yer aldı.

Çinli lider törende yaptığı konuşmada, karşılıklı olarak çıkarları gözetme stratejisiyle açılım politikasını sürdüreceğini söyledi.

Televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmada Şi Cinping, “Çin ordusu, ülkenin egemenlik, güvenlik, kalkınma çıkarlarının ve dünya barışının korunmasının kararlı güvencesidir. Hiç kimse Çin’in statüsünü sarsamaz. Çin halkı ve ulusunun ileri yürüyüşünü kimse durduramaz.” dedi.

Hong Kong ile ilişkilere de değinen Şi Cinping, “Çin, Hong Kong’da kalıcı refah ve istikrarı sağlamak ve Tayvan ile ilişkileri geliştirmek, anavatanla tam bir birleşmeyi sağlamak zorundadır.” ifadesini kullandı.

HONG KONG'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR, TAYVAN'DAN KINAMA

Bu arada Çin ile ilişkilerde gerginliğin sürdüğü Hong Kong’da bugün çok sayıda Pekin aleyhine gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Gösteriler öncesi kent merkezinde çok sayıda mağaza kepenk indirirken, metro istasyonları kapatıldı. Gösterileri yasaklayan polisin kent merkezinde barikatlar kurarak, yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözleniyor.

Bu arada Tayvan hükümeti de yayınladığı bir açıklamayla, “Çin’deki 70 yıllık komünist rejim diktatörlüğünü kınadığını” bildirdi. Açıklamada, Çin’in askeri yayılmacı politikalarını sürdürdüğü ve barış için tehdit olduğu görüşü dile getirildi.

(EURONEWS/FG)