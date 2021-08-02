Çin’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü aştı

Xinhua'nın haberine göre, Hınan eyaleti hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada, seller nedeniyle Cıngcou kentinde 292 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Eyalet genelinde seller nedeniyle ölenlerin toplam sayısının 99'dan 302'ye çıktığının kaydedildiği açıklamada, sellerde kaybolan 50 kişinin de arandığı bildirildi.

Hınan'da, 17 Temmuz'dan itibaren belirli aralıklarla etkili olan sağanak, 20 Temmuz'da sele yol açmıştı.





