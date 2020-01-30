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Çin’de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. 

Çin’de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170’e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. 

30 Ocak 2020 Perşembe 08:15
Çin’de yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170’e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan salgın yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 170’e ulaştı. 

Salgından etkilenen kişi sayısı 1370’inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711’e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

Ayrıca Çin anakarası dışında virüs teşhisli hasta sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 10, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7’ye yükseldi. 

Son 24 saatte ülke genelinde 1737 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 38 can kaybı yaşandı. Bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı ise 124 oldu.  

Ülkede bugüne kadar meydana gelen can kaybı vakalarının 162’si’ yeni tip koronavirüsün merkez üssü Hubey'de gerçekleşti. Sıçuan, Haynan, Hıbey, Heylongciang eyaletleri ile Pekin ve Şanghay kentlerinde birer, Hınan eyaletinde ise 2 can kaybı yaşandı.  

Merkeze doğrudan bağlı şehirlerden Pekin'de 111, Şanghay'da 101, Tiencin'de 27, Çongçing'de 165 enfekte vaka tespit edilirken, koronavirüs salgının odak noktası Hubey eyaletinde ise virüsten etkilenen kişi sayısı 4 bin 586 oldu. 

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Dünya genelinde ise koronavirüs Tayland’da 14, Japonya’da 11, Singapur’da 10, Malezya ve Avustralya’da 7’şer, Fransa ve ABD’de 5’er, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Almanya’da 4’er, Kanada’da 3, Vietnam’da 2, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka ve Finlandiya’da 1’er kişide tespit edildi. 

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003 yıllarında 5 bin 327 kişiye buluşan şiddetli akut solunum yolu sendromunun (SARS) vaka sayısını geçmiş durumda. Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.


 

Son Güncelleme: 30.01.2020 11:28
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs ölümler
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