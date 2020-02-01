banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Çin’de yeni Koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.

Çin’de yeni Koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı

Çin’de ülke genelinde etkisini giderek artıran yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 259’a çıktı.

01 Şubat 2020 Cumartesi 07:54
Çin’de yeni Koronavirüs nedeniyle can kaybı 259’a çıktı

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin sayısı 1795’inin durumu ciddi olmak üzere 11 bin 791’e yükseldi.

Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 243 oldu.

Bununla birlikte virüse yakalanma vakası Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 13’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7’ye yükseldi.

- Son 24 saatte 46 can kaybı

Ayrıca, NHC koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği, enfekte vaka sayısının 2 bin 102, şüpheli vakasının ise 5 bin 19 arttığı kaydedildi.

Can kaybı vakalarının büyük çoğunluğu salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşti. Ülke genelinde 259 can kaybı yaşanırken, sadece Hubey eyaletinde ölenlerin sayısı 249, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 7 bin 153 olarak açıklandı.

Bununla birlikte 2019-nCoV’nin yoğun olarak görüldüğü eyaletlerde vaka sayısı Cıciang’da 599, Guangdong’da 520, Hınan’da 422, Hunan’da 332, Anhui’de 297, Ciangşi’de 286, Sıçuan’da 207, Şandong ve Ciangsu’da 202’ye yükseldi.

banner317
Başkent Pekin’de 139’a ulaşan vaka sayısı, Şanghay’da 153, Tiencin’de 34 ve Çongçing’de 238’e çıktı.

Diğer yandan “Ülke Geneli Yeni Tip Koronavirüs Salgını Anlık Gelişmeler” platformunun verilerine göre dünya genelindeki toplam vaka sayısı 11 bin 940’a ulaştı.

Çin dışında ise Tayland’da 19, Japonya’da 15, Singapur’da 13, Güney Kore’de 11, Avustralya’da 9 Malezya’da 8, Almanya’da 7, Fransa ve ABD’de 6’şar, Vietnam’da 5, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Kanada’da 3, İngiltere, Rusya ve İtalya’da 2’şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Finlandiya, İspanya, İsveç’te birer vaka görüldü.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti. 

Son Güncelleme: 01.02.2020 14:59
Anahtar Kelimeler:
çin Koronavirüs Can Kaybı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağın Moskova'ya inmesine izin vermedi
Rusya, Çin'den Almanları tahliye eden uçağın Moskova'ya inmesine izin vermedi
Nijerya'da tropikal hastalıklar 100 milyon kişiyi tehdit ediyor
Nijerya'da tropikal hastalıklar 100 milyon kişiyi tehdit ediyor
Filistin Devlet Başkanı Abbas:
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "tarihe Kudüs'ü Satan Veya Vazgeçen Biri Olarak Geçmeyeceğim"
Brüksel'de Kısmi Alkol Yasağı Başladı
Brüksel'de Kısmi Alkol Yasağı Başladı
Yeni Tip Koronavirüs, Dünyada Hızla Yayılmaya Devam Ediyor
Yeni Tip Koronavirüs, Dünyada Hızla Yayılmaya Devam Ediyor
AB, Brexit'le kan kaybetti
AB, Brexit'le kan kaybetti
Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı
Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssün yakınlarına saldırı
Macron: "İngiltere'nin AB'den ayrılması tarihi bir uyarıdır"
Macron: "İngiltere'nin AB'den ayrılması tarihi bir uyarıdır"
İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi
İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi
İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi
İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim