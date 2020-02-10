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Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi; böylelikle can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 40 bin 171’e çıktı.

Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi

Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi; böylelikle can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 40 bin 171’e çıktı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 08:15
Çin’de son 24 saatte koronavirüsten 97 kişi yaşamını yitirdi

KORONAVİRÜS SALGININDAN ÖLENLERİN SAYISI 909’A YÜKSELDİ
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 97 kişi yaşamını yitirdi; böylelikle can kaybı 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısı ise 40 bin 171’e çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi "yeni koronavirüs zatürresi" (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong’da olmak üzere 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500’ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171’e ulaştığı bildirildi.  
Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi. 
Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 36'ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.
SON 24 SAATTE 97 ÖLÜM
Ülke genelinde 97 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle NCP salgını nedeniyle 24 saatte en yüksek can kaybı yaşanırken 3 bin 62 yeni koronavirüs vakası saptandı.

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Bugüne kadar ölümlerin 871’i salgının merkez üssü Hubey eyaletinde yaşanırken diğer eyaletlerden Heylongciang’da 7, Hınan’da 6, Haynan ve Anhui’de 3’er, Hıbey ve Gansu’da 2’şer, Şandong, Sıçuan, Guicou, Cilin, Guangdong, Hunan, Ciangşi eyaletlerinde 1’er kişi hayatını kaybetti.
Ayrıca merkeze doğrudan bağlı kentlerde Pekin ve Çongçing'de 2’şer, Şanghay ve Tiencin’de birer kişi yaşamını yitirdi. Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 1’er kişi NCP nedeniyle öldü. Bugüne kadar NCP’den taburcu edilenlerin sayısı da 3 bin 283 olarak bildirildi.
NCP’DEKİ CAN KAYBI SARS’I GEÇTİ
Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi. 
NCP, SARS’ın yaklaşık bir yılda neden olduğu can kaybını bir ay gibi kısa sürede geride bıraktı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. 
İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

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Son Güncelleme: 10.02.2020 11:19
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÇin
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