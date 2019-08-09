banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99005
ALTIN
266.201
DOLAR
5.4946
STERLİN
6.6258
EURO
6.1548
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
ULTRAVİYOLE RADYASYONU UYARISI!
İşçi diye geldi sapık çıktı
İŞÇİ DİYE GELDİ SAPIK ÇIKTI
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA'DA EV YANGINI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm

Çin’in doğusunu yarın etkisi altına alması beklenen Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi. 

Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm

Çin’in doğusunu yarın etkisi altına alması beklenen Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi. 

09 Ağustos 2019 Cuma 06:40
Çin’de Lekima tayfunu için kırmızı alarm

Çin’in doğusunu yarın etkisi altına alması beklenen Lekima (Lıcima) Tayfunu nedeniyle kırmızı alarm verildi. 
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinden başlayarak civar bölgelerde etkili olacağı tahmin edilen Lekima Tayfunu için kırmızı alarm verildiğini duyurdu. 
Bu yılın 9’uncu tayfunu olan ve daha önce saatte 209 kilometre hıza çıkan Lekima’nın Cıciang’a ulaştıktan sonra hızının azalacağı ve saatte 13 kilometre hızla ülkenin iç kesimlerine doğru kuzeybatı istikametinde ilerleyeceği ifade edildi. 

banner317
Bugün yerel saatle 08.00 sularında Cıciang eyaletinin turizm bölgelerinden biri olan Beyci adasından 200 turist tahliye edildi ve feribot seferleri askıya alında. 
 Çin’de meteorolojik uyarı sisteminde kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere dört farklı uyarı bulunuyor.

 

Son Güncelleme: 09.08.2019 11:41
Anahtar Kelimeler:
Lekima Tayfunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
Brezilyalı milyarder Eike Batista gözaltında
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma “Filistin“ çağrısı
BM insan hakları uzmanlarından, uluslararası topluma “Filistin“ çağrısı
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi
On Bir Milyar Yaşındaki Galaksiler Görüntülendi
Whatsapp'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı
Whatsapp'ta Mesajları Değiştirebilen Güvenlik Açığı
Abd Mahkemesinden Kaşıkçı Kararı
Abd Mahkemesinden Kaşıkçı Kararı
Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
Dünyanın ilk 5G oteli açıldı
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in Evine Operasyon
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in Evine Operasyon
Su Ayılarının Ayda Yaşadığı Düşünülüyor
Su Ayılarının Ayda Yaşadığı Düşünülüyor
Çernobil’de “atomik Votka” Yasak Bölgede Üretilen İlk Tüketim Malı Oldu
Çernobil’de “atomik Votka” Yasak Bölgede Üretilen İlk Tüketim Malı Oldu
Meclis oturumuna 5 aylık bebeğiyle geldi
Meclis oturumuna 5 aylık bebeğiyle geldi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim