Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 717’ye yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 52 kişi yaşamını yitirdi, 406 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkedeki Kovid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 2 bin 491’e, müşahede altına alınanların sayısı 79 bin 108’e geriledi.
Bununla birlikte toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 717’ye, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 78 bin 64’e ulaştı.
Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 29 bin 745’e çıktı.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.