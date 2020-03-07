Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72’ye çıktı

ÜLKEDE SON 24 SAATTE 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 99 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72’ye yüseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177’ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404’e ulaştı.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 60’a çıktı.

Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19 vakası 107’ye yükseldi, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.



Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.Diğer yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısının 45'e yükseldiği belirtildi.BAE haber ajansının (WAM) Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Böylece Kovid-19 vakası sayısı 45'e çıktı. Öte yandan yapılan tedavi sonucu toplam 7 kişi virüsten kurtuldu.Virüs tespit edilen söz konusu 15 kişi Tayland, Çin, Fas, Hindistan, Suudi Arabistan, İran ve BAE vatandaşları.Eğitim Bakanlığı ülkede normal şartlarda 29 Mart ile 12 Nisan arasında yapılan bahar tatilinin virüs salgını ile mücadele kapsamında 8 Mart Pazar günü başlaması yönünde karar almıştı.