banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
112792
ALTIN
320.454
DOLAR
6.0771
STERLİN
7.8440
EURO
6.7656
banner339
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
G.Mağusa limanında gizemli gemi!
Seçim yasakları mı dediniz?
Seçim yasakları mı dediniz?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Başka kimlerle kavga edeyim?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?
Bu ne büyük tutarsızlıktır?

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 14’e çıktı

Kovid-19 her geçen gün can alıyor..

Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 14’e çıktı

Kovid-19 her geçen gün can alıyor..

05 Mart 2020 Perşembe 07:32
Çin’de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 14’e çıktı
banner337

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 31 kişi yaşamını yitirdi, 139 yeni Kovid-19 vakası saptandı.
Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 522 olarak bildirilirken, gözetim altında tutulanların sayısı da 32 bin 870’e geriledi. İyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 52 bin 45’e yükseldi.
Son 24 saatteki can kayıplarının tamamı virüsün merkez üssü olan Hubey eyaletinde gerçekleşti, ülkedeki toplam ölü sayısı 3 bin 14’e ulaştı.
Bugüne kadar tespit edilen yeni koronavirüs vakası ise 80 bin 270’e çıktı.
Diğer yandan Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kaydedilen vaka sayısı 104’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak bildirildi. 

HUBEY’DEKİ GEÇİCİ HASTANELER KAPATILIYOR 

banner317
Kovid-19 salgınının merkez üssü durumundaki Hubey eyaletinde normal hastanelerde kapasite yetersizliği nedeniyle kurulan 16 geçici hastanenin tedricen kapatılacağı açıklanmıştı.
Karar sergi salonları, spor salonları ve çeşitli binalardan dönüştürülen ve yatak kapasitesi 5 bini bulan geçici hastaneyi kapsarken, ülkede son haftalarda Hubey başta olmak üzere yeni vaka, şüpheli vaka sayısında ciddi oranda azalmanın bunda etkili olduğu aktarılmıştı.
Eyalete bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

 

banner340
Son Güncelleme: 05.03.2020 10:53
Anahtar Kelimeler:
ÇinKovid-19Koronavirüs ölümlerKovid-19 ölümler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kremlin, Erdoğan-putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı
Kremlin, Erdoğan-putin Zirvesi Öncesi Suriye'ye Askeri Takviye Yaptı
Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51'e Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Avustralya’da Koronavirüs Vakası Sayısı 51'e Ölenlerin Sayısı 2'ye Çıktı
Abd'de Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 11 Oldu
Abd'de Koronavirüs Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 11 Oldu
Endonezya Kovid-19 Nedeniyle 4 Ülkenin Vatandaşlarından Ülkeye Girişte Sağlık Raporu İsteyecek
Endonezya Kovid-19 Nedeniyle 4 Ülkenin Vatandaşlarından Ülkeye Girişte Sağlık Raporu İsteyecek
Ab, Sığınmacı Krizine Karşı Sınırlarını Korumada Kararlı Olduğunu Açıkladı
Ab, Sığınmacı Krizine Karşı Sınırlarını Korumada Kararlı Olduğunu Açıkladı
Unesco: Koronavirüs 290,5 Milyon Öğrencinin Eğitimini Etkiledi
Unesco: Koronavirüs 290,5 Milyon Öğrencinin Eğitimini Etkiledi
Filistin'de Kovid-19 Nedeniyle Kapalı Ve Açık Alanlarda Toplanacaklara Sayı Sınırlaması
Filistin'de Kovid-19 Nedeniyle Kapalı Ve Açık Alanlarda Toplanacaklara Sayı Sınırlaması
Moritanya'daki 15 İtalyan Turist Koronavirüs Karantinasını Kabul Etmeyip Ülkelerine Döndü
Moritanya'daki 15 İtalyan Turist Koronavirüs Karantinasını Kabul Etmeyip Ülkelerine Döndü
Trump Ve Macron, Suriye'yi Görüştü
Trump Ve Macron, Suriye'yi Görüştü
Yemen'in Hudeyde Kentinde 14 Husi Militan Öldü
Yemen'in Hudeyde Kentinde 14 Husi Militan Öldü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim